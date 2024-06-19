الرئيس إلهام علييف: تقام في كوب 29 مفاوضات حول الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد لتمويل المناخ لفترة ما بعد عام 2025م

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في نداء وجهه الى مشاركي الاجتماع الـ29 رفيع المستوى الذي تستضيفه العاصمة باكو في 19 يونيو اليوم في موضوع "الطريق الواصل الى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" وذلك ضمن التحضيرات لفعاليات كوب 29 التي يستضيفها البلد هذا العام أن فعاليات كوب 29 التي تستضيفها باكو تنظم مفاوضات في الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد لتمويل المناخ لفترة ما بعد عام 2025م.

واوضح الرئيس علييف أن الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد لتلبية حاجات مالية متزايدة للبلدان النامية بشأن تغير المناخ هو المهمة الملحة القائمة أمام جميعنا بجانب كونه رأسمالا لمستقبلنا المشترك ومسؤوليتنا المشتركة أمام الاجيال الحالية والقادمة وبالتالي فإن أذربيجان ستتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية الى تقديم هذه المفاوضات في جو من الشفافية والجماعية والى تسريع الوفاء بالالتزامات والوعود التي تم التعهد بها من قبلُ.