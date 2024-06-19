الرئيس إلهام علييف: حل المشكلات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة تكون من المسائل الاولوية المدرجة في أجندة رئاستنا كوب 29

باكو، 19 يونيو، أذرتاج

كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في نداء وجهه الى مشاركي الاجتماع الـ29 رفيع المستوى الذي تستضيفه العاصمة باكو في 19 يونيو اليوم في موضوع "الطريق الواصل الى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" وذلك ضمن التحضيرات لفعاليات كوب 29 التي يستضيفها البلد هذا العام أن حل المشكلات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية التي هي الاكثر تضررا من التأثيرات السلبية لتغير المناخ تكون من المسائل الاولوية المدرجة في أجندة رئاستنا كوب 29.

واضاف الرئيس علييف أن أذربيجان التي تحملت مسؤولية رئاسة هذه الفعاليات المهيبة تبذل كل ما في وسعها عن طريق اقامة حوار صادق وهادف الى النتيجة مع جميع الاطراف المعنية من اجل تقديم عملية كوب وضمان الفعاليات المثمرة للمناخ واختتام كوب 29 بنتائج ايجابية.