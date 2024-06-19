الاجتماع الـ29 رفيع المستوى: مناقشة موضوع "بناء التوازن والتقليل والتكيف والاستدامة"

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

واصل الاجتماع الرفيع المستوى التاسع والعشرون، الذي انطلق اليوم في باكو تحضيرا لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، أعماله بجلسات نقاشية. وكان أحد موضوعات النقاش التي جرت في اليوم الأول للحدث هو "بناء التوازن والتقليل والتكيف والاستدامة".

ووفقا لأذرتاج، أدار جلسة النقاش رئيسة الليبرالية الدولية ( Liberal International) والممثلة الخاصة للمغرب المعني بتغير المناخ ونائبة رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب21 حكيمة الحيطي.

أعرب رئيس أمانة اللجنة المنظمة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ورئيس قسم السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حبيب ميكايللي عن ثقته في أن المؤتمر في باكو سيكون له تأثير مهم على مكافحة تغير المناخ. وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هو قضايا التمويل.

"بدون التمويل، سيكون من المستحيل التغلب على العواقب السلبية لتغير المناخ. على مدار ستة أشهر، تشاور فريقنا لكوب29 مع الدول في مجموعات التفاوض المختلفة، وسافر إلى أنحاء مختلفة من العالم للاستماع إلى وجهات نظرهم وفهم أولوياتهم ومواقفهم، وكانت هذه الرحلات ناجحة للغاية.

وشددت المديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، على ضرورة الاستثمار لمنع تغير المناخ. وفي حديثها عن أهمية عقد كوب29 في أذربيجان، قالت السيدة شريف: “يمكننا العثور على إجابات لأسئلتنا من أجل تغييرات عالمية أفضل من خلال هذه المنصة. وعلى وجه الخصوص، تؤثر جميع العناصر التي نقوم بإعادة تدويرها على تغير المناخ. لدينا العديد من المقترحات لجعل الأجيال القادمة أكثر سعادة. ولهذا نحن بحاجة إلى جو من السلام”.

وأشار رئيس الوزراء التشيكي السابق يان فيشر، متحدثا في حلقة النقاش، إلى أن أذربيجان تقوم بعمل مهم في مكافحة تغير المناخ. إن مسؤولية السياسيين في هذا الشأن هائلة. ومن ناحية أخرى، فإن آراء العلماء والحكومات والباحثين والمنظمات غير الحكومية التي تمثل المنظمات الدولية مثيرة للاهتمام أيضًا. وشدد على أن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تجري على مستوى عال في أذربيجان: "لقد تم تقديم معلومات مثيرة للاهتمام حقًا في الحدث الذي ينظم اليوم. تؤدي الانبعاثات إلى مشاكل صحية يواجهها الجميع. تشير جميع الدراسات العلمية إلى أن الشركات تبحث عن طرق اقتصادية تنافسية لتقليل الانبعاثات وتقوم بإجراء الأبحاث." وأضاف يان فيشر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في حل مشاكل إمدادات المياه سيحقق نتائج إيجابية.

وقال الرئيس الكرواتي السابق إيفو يوسيبوفيتش في كلمته إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب29 هو أحد أهم الأحداث لهذا العام وأضاف : "ضمن هذا الحدث، نحدد مستقبلنا، ونناقش المشاكل التي تواجه الكوكب".

واختتمت حلقة النقاش بجلسة أسئلة وأجوبة.

سيتم تنظيم 8 حلقات نقاشية في اليوم الأول للحدث. وستعقد حلقات نقاش حول موضوعات "استعراض حالة التحدي" و"التوازن والتقليل والتكيف والاستدامة" و"تغير المناخ وعلاقته بالموارد المائية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي".

وسيتبادل المشاركون في الحدث أيضًا أفكارهم ومقترحاتهم في حلقات نقاش حول موضوعات "دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، و"الحالة الخاصة لقطاع الأغذية والزراعة"، و"تمويل استجابتنا لتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة". "، و"كوكب واحد، صحة واحدة": الاتحاد من أجل مستقبل مستدام" و"دروس من تجربة أذربيجان".

سيتم تنظيم إحدى حلقات النقاش في محافظة زانجيلان المحررة من الاحتلال. سينتهي الحدث في 21 يونيو.