انعقاد جلسة النقاش الأخيرة في اطار الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في باكو

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

كرست إحدى جلسات النقاش التي نظمت في إطار الاجتماع الرفيع المستوى التاسع والعشرين في باكو حول موضوع "الطريق إلى كوب29: مستقبل مستدام وصامد"، لموضوع "تغير المناخ وعلاقته بموارد المياه والتنوع البيولوجي و الأمن الغذائي."

وفي حديثه في الجلسة الأخيرة من حدث اليوم، قال المدير العام السابق للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومدير الاجتماع والتر فوست إن مكافحة تغير المناخ تتأثر إلى حد كبير بالعلاقات بين البلدان والمنظمات الدولية، فضلا عن وسائل الاعلام. ولفت فوست إلى أهمية تعبئة وسائل الإعلام وزيادة نشاطها في هذا العمل، واستذكر خطابه قبل عدة سنوات في جلسة حول الأمن الغذائي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ووفقا له، توصل العديد من الخبراء في هذا الاجتماع إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن أبدا الحديث عن الامن الغذائي دون معالجة مسألة المياه.

وقال رئيس وزراء مولدوفا السابق كيريل غابوريتش، إن أحد المجالات التي يضر بها تغير المناخ هو انخفاض موارد المياه العذبة. "إن مشكلة المياه تشكل مصدر تهديد خطير للتنوع البيولوجي. ويجب إيجاد حلول جديدة من أجل كوكب سليم واناس أصحاء. وأشار إلى ضرورة مشاركة الافراد هنا الى جانب الدول أيضًا.

وقال رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، إن "القضية الأساسية هي ضرورة إيجاد حل مشترك لمشكلة الاحتباس الحراري"، مشيراً إلى أنه بخلاف ذلك سيكون من المستحيل اتخاذ أي خطوات فعالة نحو حل المشكلة.

"في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، سيتم التطرق إلى جميع الجوانب المذكورة وستعقد مناقشات مستفيضة. أعتقد أن رفع وعي الناس يمكن أن يساعدنا في هذا الأمر”، حسبما لخص رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمته.

وأشارت المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وكبيرة الباحثين السابقة في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أسمهان الوافي، إلى أن القضايا التي ستتم مناقشتها في كوب29 مهمة للغاية لإيجاد حلول للمشكلة. وقالت: "آمل أن نتمكن من توريث العالم للأجيال القادمة كمكان أكثر سلامة وأكثر ملاءمة للعيش".

تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الأول من الحدث، تم تنظيم 8 حلقات نقاش بمشاركة ما يصل إلى 100 ضيف. عُقدت حلقات نقاش حول موضوعات "استعراض حالة التحدي" و"التوازن والتقليل والتكيف والاستدامة" و"تغير المناخ وعلاقته بالموارد المائية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي".

وسيتبادل المشاركون في الحدث أيضًا أفكارهم ومقترحاتهم في حلقات نقاش حول موضوعات مثل "دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، و"الحالة الخاصة لقطاع الأغذية والزراعة"، و"تمويل استجابتنا لتغير المناخ والتنمية المستدامة". الأهداف"، "كوكب واحد"، صحة واحدة: الاتحاد من أجل مستقبل مستدام" و"الدروس المستفادة من تجربة أذربيجان".

سيتم تنظيم إحدى حلقات النقاش في محافظة زانجيلان المحررة من الاحتلال. سينتهي الحدث في 21 يونيو.