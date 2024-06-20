انعقاد منتدى المناخ لمنظمة شباب حركة عدم الانحياز في باكو

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو فعاليات منتدى عمل المناخ لمنظمة الشباب لحركة عدم الانحياز، بحضور ممثلي 18 قطاعا وطنيا لمنظمة الشباب لحركة عدم الانحياز، كذلك ضيوف رفيعي المستوى والخبراء.

أفادت أذرتاج ان المنتدى سيواصل اعماله في مدينتي باكو وشماخي خلال 5 أيام.

يهدف المنتدى الى مناقشة الشباب من الدول الأعضاء مسائل تغير المناخ ونشر معلومات عن مبادرات المناخ العالمية. سيختتم الحدث بتبني وثيقة ختامية ستتفق عليها القطاعات الوطنية.