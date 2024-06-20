باكو: الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في موضوع "الطريق الى كوب29: مستقبل مستدام وصامد" يواصل اعماله في اليوم الثاني

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

يواصل الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في موضوع "الطريق الى كوب29: مستقبل مستدام وصامد" اعماله في اليوم الثاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان اليوم الأول من الحدث شهد تنظيم 8 حلقات نقاش بمشاركة ما يصل إلى 100 ضيف. عُقدت حلقات نقاش حول موضوعات "استعراض حالة التحدي" و"التوازن والتقليل والتكيف والاستدامة" و"تغير المناخ وعلاقته بالموارد المائية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي".

وسيتبادل المشاركون في الحدث أيضًا أفكارهم ومقترحاتهم في حلقات نقاش حول موضوعات مثل "دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، و"الحالة الخاصة لقطاع الأغذية والزراعة"، و"تمويل استجابتنا لتغير المناخ والتنمية المستدامة". الأهداف"، "كوكب واحد"، صحة واحدة: الاتحاد من أجل مستقبل مستدام" و"الدروس المستفادة من تجربة أذربيجان" و"السياسة: اللوبي والشباب والمجموعات النسائية والنشطاء ومشاركة المجتمع".

سيتم تنظيم اثنين من حلقات النقاش في محافظة زانجيلان المحررة من الاحتلال. سينتهي الحدث في 21 يونيو.