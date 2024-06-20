نيجار ارباداراي: الأولوية الرئيسية في كوب29 هي استجلاب استثمارات لمعالجة مشاكل تغير المناخ

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

ان الأولوية الرئيسية في كوب29 هي استجلاب استثمارات لمعالجة مشاكل تغير المناخ.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رائدة المناخ رفيعة المستوى لكوب29 والنائبة البرلمانية نيجار ارباداراي في خطاب ألقته في جلسة النقاش في موضوع "العلم والتكنولوجيا ودور الابتكار"، المنعقدة في اطار الاجتماع الـ29 رفيع المستوى تحت شعار "الطريق الى كوب29: مستقبل مستدام وصامد" بباكو.

وأضافت ان المخاطر المالية تزداد بسرعة. "علينا ان نطور جامعاتنا وباحثينا لدعم الابتكارات الخضراء. وهذا يعني تطبيق أحدث التقنيات والأفكار لإنشاء منتجات وعمليات جديدة تحفز النمو وكذلك تخفض العزل العنصري. أذربيجان مخلصة لتعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي"، حسبما زادت النائبة البرلمانية.