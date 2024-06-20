المفاوض الرئيسي: تحضيرات لكوب29 تستمر بناء على الموعد المحدد لها

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

كان أحد أكبر صعوبتنا امام تحضيرات كوب29 مرتبطا بقلة الوقت. رغم هذا، فإن الاعمال المنفذة حتى الآن تجري بناء على الموعد المحدد لها.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب وزير الخارجية الاذربيجاني والمفاوض الرئيس لكوب 29 يالتشين رفييف في حديثه مع الصحفيين.

وأضاف: "اذا قسمنا المرحلة التحضيرية لكوب29 الى مرحلتي ما قبل الدورة و ما بعدها فنرى ان الاعمال المنفذة تتقدم بشكل يرام. وخططنا وخارطة الطريق، المتعلقة بالمراحل التالية جاهزة".