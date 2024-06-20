أرمينيا لا تشارك في اجتماع ألماتي لمجلس وزراء خارجية معاهدة الأمن الجماعي

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بدليان في تصريح لها لصحفيين إن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان لا يشارك في اجتماع ألماتي لمجلس وزراء خارجية البلدان الأعضاء لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

يذكر أن اجتماع المجلس الوزاري يعقد في 21 يونيو في ألماتي برئاسة نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني وزير الخارجية الكازاخستاني مراد نور طلوع لبحث القضايا الأمنية الدولية والإقليمية بجانب توقيع وثائق موجهة إلى المزيد من تحسين فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي مع تبني عدد من بيانات سياسية.