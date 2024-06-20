استكمال حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

قال مقر حصاد الحبوب الموسمي لدى وزارة الزراعة في بيان إن المزارعين استكملوا حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية إلى يوم 20 يونيو حيث بلغت مساحة الحبوب المحصودة 303549 هيكتار لجني 920344 طن من المحصول وسجلت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار عند 3030 كغ.

وجاء في بيان المقر أن عملية الحصاد استكملت في 7ر58 في المائة من حقول الشعير و2ر9 في المائة من حقول القمح على نطاق البلد مضيفا أن الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار مسجلة عند 2960 كغ من حقول الشعير و3370 من حقول القمح.

واستخدم المزارعون في عملية الحصاد 1572 حصادة إلى 20 يونيو ومنها 626 حصادة لشركة أغرو سيرويز و946 حصادة خاصة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك من إجمالي 1803 حصادة مسخرة لعملية الحصاد الجماعية.