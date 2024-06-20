رئيس مونتينيغرو السابق: أذربيجان نموذج جيد للبلدان الأخرى في الأمن الغذائي وإدارة الزراعة

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

قال رئيس مونغينيغرو السابق فيليب فويانوفيتش في كلمة ألقاها في حلقة نقاش في موضوع "الوضع الخاص لقطاعي الأغذية والزراعة" نظمت على هامش الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في موضوع "الطريق الواصل إلى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" المنظم في باكو إن أذربيجان مقتدرة على يد المساعدة بخبرتها في الأمن الغذائي وإدارة الزراعة وذلك قد يكون مهمة جيدة لفعاليات كوب 29 وإنني متأكد وأتمنى نجاح كوب 29 وأنتظر نتيجة عالية من هذه الفعاليات.

وأضاف فويانوفيتش أن العالم يواجه في الوقت الحاضر مشكلة الفواكه والماء ونعلم أن حوالي 40 في المائة من المنتجات الغذائية المنتجة على نطاق العالم يتم إسرافها حيث يحصل إنتاج غذائي فائض للغاية في كل بلد وذلك في ظل تسبب العجز الغذائي في البلدان الفقيرة بتهلكة على حياة وصحة الناس بجانب حالات وفيات.

واكد رئيس مونتينيغرو السابق على أن الأغذية يتم إتلافها بشكل عام في البلدان الغنية وذلك يجعل من الضروري من اجل العدالة والإنسانية توزيع الغذاء على النطاق العالمي ويجب علينا أن نفكر في كل هذه في قطاعي الغذاء والزراعة على المستوى العالمي.

ولفت كذلك إلى أن منظمة الأمم المتحدة يجب عليها أن تفعل كل شيء من اجل التشجيع وتمهيد ظروف ملائمة في سبيل تحقيق العلاقات الموجودة ومن الضروري الاستفادة من تجارب جميع البلدان المتمتعة من الوضع الجيد من اجل كسب موقف حسن في إرسال الأغذية وان أذربيجان نموذج جيد في هذا المجال.