تسليم أكثر من 230 طن من شرانق دود القز الطازجة

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

تستمر عملية تسليم شرانق دود القز الطازجة على نطاق الجمهورية وقد تم تسليم 9ر230 طن منها إلى مراكز الاستلام إلى يوم الـ20 من يونيو اليوم.

وجاء في بيان وزارة الزراعة أن مربي دود القز في محافظة زرداب سلموا أكثر من 481ر40 طنا من شرانق دود القز إلى ومحافظات زاقاتالا 226ر25 طنا وأغجابدي 585ر21 طنا وبالاكن 091ر18 طنا منها.

يذكر أنّ إنتاج شرانق دود القز الطازجة يلقى دعما حكوميا حيث أنّ المربين يسلمون الشرانق الطازجة الى شركة أذر أيبك لإنتاج الحرير مقابل 5 مناتات لكل كيلوجرام وتدعم الدولة المزارعين بدعم قدره 6 مناتات لكل كيلوجرام فيحصل المزارع على 11 مناتا لكل كيلوجرام من شرانق دود القز الطازجة المسلمة.

وتم توزيع 9000 علبة من بذور دود القز على المربين في 40 محافظة بما فيها نخجوان على نطاق البلد.