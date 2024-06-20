مجلس الشيوخ الكازاخستاني يوافق على الاتفاقية مع الأعضاء في منظمة الدول التركية في مجال نقل البضائع

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

صادق نواب مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان على القانون المتعلق باتفاقية نقل البضائع الدولية المختلطة بين أعضاء منظمة الدول التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الكازاخستانية ان هذه الاتفاقية الموقعة في سمرقند في نوفمبر 2022، تهدف إلى مواصلة تطوير إمكانات نقل الترانزيت والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية.

وفي إطار الاتفاقية، سيتم زيادة حجم البضائع المنقولة بين دول منظمة الدول التركية عن طريق السكك الحديدية والمياه والنقل البري. وتتعاون الأطراف وتقدم المساعدة المتبادلة في تعزيز النقل المختلط للبضائع. وسيتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي هيئات ومنظمات الدولة المعنية.

يذكر أن وزير النقل الكازاخستاني مارات كاراباييف قال إنه في عام 2023، سيبلغ حجم نقل البضائع بين كازاخستان والدول الأعضاء في منظمة الدول التركية حوالي 40 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا اكثر بنسبة 15 بالمائة من مؤشر 2022.