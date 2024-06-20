منسقة الأمم المتحدة: كوب 29 فرصة سانحة للاستماع إلى أفكار الشباب

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

قالت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في أذربيجان فلادانكا أندرييفا في كلمة ألقتها في منتدى عمل المناخ لمنظمة الشباب لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو في 20 يونيو اليوم إن فعاليات كوب 29 فرصة سانحة للاستماع إلى أفكار الشباب.

وأكدت أندرييفا على ضرورة إشراك جميع أعضاء المجتمع ولا سيما الشباب في معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ مفيدة أننا يجب أن نستثمر في الشباب والأطفال وذلك يحتوي في الأساس على التعليم وأضافت أننا يجب أن نعلّم الأطفال إدراج مكافحة تغير المناخ في حياتهم اليومية. كما من الضروري لنا أن نزيد من تنمية المساهمات الوطني المحددة.