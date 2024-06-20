الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في موضوع "الطريق إلى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" يواصل فعالياته في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

الاجتماع الـ29 رفيع المستوى المنعقد في باكو منذ 19 يونيو تمهيدا لفعاليات كوب 29 في موضوع "الطريق إلى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" يواصل فعالياته في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني عبر حلقات نقاش.

أفادت وكالة أذرتاج أن موضوع حلقة نقاش لاجتماع اليوم الثالث مكرس لموضوع "دروس من خبرة أذربيجان".