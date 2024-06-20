سياسة
الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في موضوع "الطريق إلى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" يواصل فعالياته في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني
باكو، 21 يونيو، أذرتاج
الاجتماع الـ29 رفيع المستوى المنعقد في باكو منذ 19 يونيو تمهيدا لفعاليات كوب 29 في موضوع "الطريق إلى كوب 29: المستقبل المستدام والدائم" يواصل فعالياته في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني عبر حلقات نقاش.
أفادت وكالة أذرتاج أن موضوع حلقة نقاش لاجتماع اليوم الثالث مكرس لموضوع "دروس من خبرة أذربيجان".
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:56]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:55]
وزيرا طوارئ أذربيجان وبيلاروس يوقعان على اتفاقية التعاون
- 20.06.2024 [19:48]
الكشف عن منافس زيره باكو المحتمل بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [18:41]
منسقة الأمم المتحدة: كوب 29 فرصة سانحة للاستماع إلى أفكار الشباب
- 20.06.2024 [17:58]
الكشف عن منافسي صباح باكو وسومغايت بدوري المؤتمر الأوروبي
- 20.06.2024 [17:05]
بحث مسائل التعاون العلمي مع أكاديمية هونكونغ كوريه الصينية
- 20.06.2024 [16:54]
تسليم أكثر من 230 طن من شرانق دود القز الطازجة
- 20.06.2024 [16:42]
الكشف عن منافس زيره باكو بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [16:02]
استكمال حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية
- 20.06.2024 [15:39]
أرمينيا لا تشارك في اجتماع ألماتي لمجلس وزراء خارجية معاهدة الأمن الجماعي
- 20.06.2024 [15:28]
الكشف عن منافس قراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
- 20.06.2024 [15:23]
المفاوض الرئيسي: تحضيرات لكوب29 تستمر بناء على الموعد المحدد لها
- 20.06.2024 [13:55]
وزير خارجية كاليدونيا الجديدة: نناشد فرنسا للاعتراف بحقوق شعبنا
- 20.06.2024 [12:14]
14 لاعبا أذربيجانيا يشاركون في كأس العالم للشطرنج
- 20.06.2024 [11:42]
انعقاد المنتدى الدولي للتأمين بباكو
- 20.06.2024 [11:20]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 20.06.2024 [11:10]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني الى 88 دولار
- 20.06.2024 [11:04]
انعقاد منتدى المناخ لمنظمة شباب حركة عدم الانحياز في باكو
- 20.06.2024 [11:00]
انعقاد جلسة النقاش الأخيرة في اطار الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في باكو
- 19.06.2024 [20:37]
أذربيجان تشارك بجناحها الوطني لأول مرة في معرض بكين الدولي للكتاب
- 19.06.2024 [19:48]
بدء زيارة رسمية لرئيس اركان الجيش الاذربيجاني الى صربيا
- 19.06.2024 [19:06]
كازاخستان تستضيف اول مؤتمر مكرس لإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز
- 19.06.2024 [18:45]
مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وباكستان
- 19.06.2024 [18:32]
حفل اختتام بطولة كأس العالم للجوكان في باكو
- 16.06.2024 [17:30]
مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار
- 16.06.2024 [17:27]
رئيس أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان
- 16.06.2024 [17:09]
إبداع الشاعر الأذربيجاني الكبير "محمد فضولي" على وسائل الإعلام الأجنبية
- 16.06.2024 [16:59]
تطوير التعاون العسكري المشترك بين أذربيجان وصربيا
- 14.06.2024 [20:48]
اليوم بدء المناسك بـ”يوم التروية” .. مشعر منى أول محطات الحج
- 14.06.2024 [20:34]
مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار
- 14.06.2024 [20:30]
مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وبنغلادش
- 14.06.2024 [18:30]
وزير الدفاع الاذربيجاني يستقبل وفدا عسكريا صينيا
- 14.06.2024 [18:02]
عقد اجتماع بشأن تحضيرات مؤتمر "كوب29" في أستانا
- 14.06.2024 [17:45]
الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يهنئ الشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 14.06.2024 [17:29]
تصدير المزيد من الغاز بنسبة 5.9 % خلال يناير- مايو
- 14.06.2024 [15:40]
انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
- 14.06.2024 [14:44]
أذربيجان يصدر 190.9 ألف طن من الميثانول
- 14.06.2024 [14:29]
صادرات نفط أذربيجان عبر خط أنابيب "باكو- تبليسي – جيهان" تنخفض 1.78 %
- 14.06.2024 [13:11]
نقل 9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبليسي – أرضروم"
- 14.06.2024 [12:50]
زيادة عائدات بيع البنزين ووقود الديزل في أذربيجان بنسبة 6 %
- 14.06.2024 [12:33]
زيادة الدخل الفردي للسكان
- 14.06.2024 [12:28]
انخفاض صادرات فحم الكوك بأكثر من 19 % في 5 أشهر
- 14.06.2024 [12:25]
اجتماع للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة يعقد في موسكو
- 14.06.2024 [12:19]
الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 17.2 مليار مانات في قطاعي النفط والغاز
- 14.06.2024 [11:43]
انخفاض سعر برميل النفط
- 14.06.2024 [11:33]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود من جديد
- 14.06.2024 [11:31]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 14.06.2024 [11:07]
معاهدة الأمن الجماعي: أرمينيا ما انفكت عضوا كامل الحقوق
- 13.06.2024 [20:53]
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 % في أذربيجان
- 13.06.2024 [17:24]
حصاد 8ر14 في المائة من حقول الحبوب على نطاق البلد
- 13.06.2024 [17:02]
وزير البيئة يلتقي مع سفير التشيك
- 13.06.2024 [16:50]
ندوة دولية في موضوع "محمد فضولي والعالم التركي" في أنقرة
- 13.06.2024 [15:56]
مدرب منتخب أذربيجان لكرة القدم البرتغالي: نتطلع على نجاح خلال مدة قصيرة
- 13.06.2024 [15:42]
الرئيس إلهام علييف يفتتح المجمع السياحي لبراكين الطين
- 13.06.2024 [15:24]
الأستاذة الدولية الأذربيجانية للشطرنج تحصد البرونزية في البطولة العالمية
- 13.06.2024 [15:17]
زلزال بقوة 5.8 يضرب فلبين
- 13.06.2024 [12:35]
باكستان تريد توسيع التعاون مع أذربيجان في مجالات الدفاع والطيران
- 13.06.2024 [12:28]
غوتيريش يحذر من مخاطر تقويض الذكاء الاصطناعي للسلام والأمن الدوليين
- 13.06.2024 [12:22]
توقيع مذكرة بين نادي التصوير الاذربيجاني ونظيره المصري
- 13.06.2024 [12:19]
مواقع الجيش الاذربيجاني في نخشيفان تتعرض لاطلاق النار
- 13.06.2024 [11:57]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 13.06.2024 [10:56]