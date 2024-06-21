وزير الخارجية الروسي: ما طرحت مسألة انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي منعقد بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقد في ألماتي الكازاخستانية إن مسألة انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ما طرحت على بساط البحث في الاجتماع الوزراء للدول الأعضاء لأن المنظمة لم تتلق طلبا بهذا الشأن.

وقد أصبح من المعلوم قبل ذلك أن وزير الخارجية الأرميني لا يشارك في اجتماع أستانا المذكور.

يذكر أن رئيس الوزراء الأرميني قد سبق له أن أعلن في 12 يونيو في تصريح له أن بلاده يمكن أن ينسحب من معاهدة الأمن الجماعي.