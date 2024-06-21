كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على المعاهدة الجديدة مع كوريا الشمالية

باكو، 21 يونيو (أذرتاج)

استدعت كوريا الجنوبية السفير الروسي لدى سيئول اليوم الجمعة لتقديم احتجاج على المعاهدة الجديدة التي وقعتها روسيا مع كوريا الشمالية والتي تدعو إلى تقديم مساعدة عسكرية فورية إذا تعرضت أي منهما لهجوم.

واستدعى النائب الأول لوزير الخارجية "كيم هونغ-كيون" السفير الروسي "جورجي زينوفييف" لإبلاغه بموقف سيئول من معاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تم توقيعها بين موسكو وبيونغ يانغ في قمة زعيمي البلدين يوم الأربعاء.

وتنص المعاهدة على أنه في حال تعرض أي من البلدين للغزو أو دخل في حالة حرب، فإن الطرف الآخر سيقدم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات «بكل الوسائل» المتاحة له و"دون تأخير".

ويُنظر إلى المادة الرابعة من المعاهدة على أنها تبرر التدخل العسكري التلقائي في حالة وقوع هجوم على أي من البلدين، وهو بند يعيد التحالف الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة بعد 28 عاما من إلغاء معاهدة الدفاع المشترك بينهما في عام 1996.

وكان من المتوقع أن يشدد "كيم" على أن التعاون العسكري الروسي مع الشمال يمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر الأنشطة التي من شأنها أن تساعد بيونغ يانغ على تعزيز تسليحها.

ومن المتوقع أيضا أن يوضح "كيم" لروسيا إمكانية قيام سيئول بتزويد أوكرانيا بالأسلحة ردا على توقيع موسكو على المعاهدة مع الشمال، كما أعلن مجلس الأمن الوطني في اليوم السابق.

وقد أدان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية المعاهدة واعتبرها تهديدا للأمن الوطني وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وحذر من التأثير السلبي لها على علاقات سيئول مع موسكو.

وقال "جانغ هو-جين"، مستشار الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني أمس الخميس إن سيئول ستعيد النظر في موقفها من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقد حافظت كوريا الجنوبية حتى الآن على سياسة تقديم المساعدات غير الفتاكة فقط إلى كييف.

وحذّر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الذي كان في زيارة رسمية إلى فيتنام، من أنه سيكون «خطأ كبيرا جدا» إذا قدمت كوريا الجنوبية أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

وخلال حضوره جلسة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس (بالتوقيت المحلي)، قال وزير الخارجية "جو تيه-يول" إنه "من المؤسف" أن تنتهك روسيا القرارات التي وافقت هي نفسها على تبنيها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

ودعا "جو" المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا ضد أي تعاون "مباشر أو غير مباشر" من شأنه أن يساعد في تعزيز القوة العسكرية للشمال في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

مصدر: النسخة العربية لوكالة يونهاب