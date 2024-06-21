أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين

باكو، 21 يونيو (أذرتاج)

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الجمعة، اعتراف يريفان رسميا بدولة فلسطين.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الارمينية.

وجاء في البيان: "دأبنا في مختلف المنابر الدولية على الدعوة لتسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومقتنعون بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

واختتم بالقول: "بناء على ما سبق وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".