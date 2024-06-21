وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الصحة العالمية : 195 ألف إصابة بالكوليرا عبر العالم حتى مايو 2024

الصحة العالمية : 195 ألف إصابة بالكوليرا عبر العالم حتى مايو 2024

باكو، 21 يونيو (أذرتاج)

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه في الفترة من 1 يناير 2024 إلى 26 مايو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 194897 حالة إصابة بـ الكوليرا و1932 حالة وفاة في 24 دولة عبر 5 أقاليم لمنظمة الصحة العالمية.

وسجل إقليم شرق المتوسط أعلى الأرقام، يليه الإقليم الأفريقي، وإقليم أفريقيا الوسطى والأمريكتين ومنطقة جنوب شرق آسيا والمنطقة الأوروبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة في يناير 2023، وهو أعلى مستوى داخلي لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية .

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