حريق اندلع في مبنى كثيرة الطوابق في أستانا

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

اندلع حريق في مبنى كثيرة الطوابق واقع على مقربة من مركز التجارة والترفيه "خان شاطر" في أستانا بكازاخستان وتتعامل مع الحريق عدد كثير من فرق الإطفاء فيما قال مقر العمليات الخاص بالحادث في بيان أن فرق البحث والإنقاذ أجلت 8 أشخاص وبينهم طفل.

واندلع الحريق في الطابق الـ26 من المبنى. ويجري التحقيق حاليا مع الحادث.