هجوم إرهابي في داغستان يسفر عن قتلى من المدنيين وقوى الأمن

باكو، 24 يونيو (أذرتاج)

قُتل قس بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة في هجوم على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لخدمة دورية الطرق في مدينتي ديربينت ومحج قلعة في جمهورية داغستان الروسية، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة الوطنية: "خلال الليل، تم تنفيذ هجمات مسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ونقطة لشرطة المرور في مدينتي ديربينت ومحج قلعة، ونتيجة للهجمات الإرهابية، وبحسب البيانات الأولية، قُتل قس من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة".

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن المجرمين والقبض عليهم، حسبما أفادت الوكالة.

على إثر ذلك أعلنت السلطات الأمنية في جمهورية داغستان الروسية تصفية 4 من المسلحين الذين أطلقوا النار في داغستان، وتم إدخال نظام عملية مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية، وحظر التجوال، "من أجل ضمان سلامة المواطنين وإحباط الجرائم الإرهابية واحتجاز الأشخاص المتورطين في الهجوم المسلح"، قبل أن يتم إنهاء الوضع النشط لعملية مكافحة الإرهاب لاحقا.

و استؤنف إطلاق النار في شوارع مدينة ديربنت الداغستانية، حيث وقع الهجوم على كنيسة وكنيس يهودي، حسبما أفاد مراسل تاس.

وفقا للسلطات الأمنية في المنطقة، يتم تفتيش سيارة لادا فيستا السوداء في ديربنت.

بعد ذلك، أعلنت الداخلية الروسية في الجمهورية مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة 12 بعد الهجوم. وبحسب ما ذكرته السلطات الأمنية، قتل موظف في الحرس الوطني الروسي وأصيب عدة آخرون نتيجة تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في محج قلعة. ووفقا لها، تم نقل 16 شخصا بينهم 13 شرطيا إلى المستشفى.

وتزامنا، أعلن مفتي جمهورية داغستان مقتل 9 أشخاص نتيجة لهجمات المسلحين في محج قلعة وديربنت، 7 منهم يتبعون لقوى الأمن، وأصيب 25 آخرون.

وأعرب المفتي عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، قائلا: "نحن نحزن معكم ونطلب من الله أن يمنحكم الصبر".

ثم أفادت السلطات الأمنية بأن رئيس منطقة سيرغوكالين في داغستان، محمد عمروف، اعتقل على خلفية مشاركة أبنائه في الهجوم الإرهابي في محج قلعة وديربنت، مؤكدة أن المسلحين الذين نفذوا الهجمات في محج قلعة وديربنت هم من أتباع منظمة إرهابية دولية، وسيتم التحقيق لمعرفة هوية المسؤولين عنهم والقيمين عليهم.

وبحسب بلدية محج قلعة، تم إلغاء جميع الأحداث الترفيهية في محج قلعة حتى إشعار آخر.