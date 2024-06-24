داغستان الروسية تعلن حدادا لمدة 3 أيام

باكو، 24 يونيو (أذرتاج)

تجاوز عدد القتلى من افراد الشرطة نتيجة الهجوم الإرهابي في جمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية 15 قتيلا الى جانب مقتل المدنيين.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف قال ان الجمهورية أعلنت حدادا في 24 و25 و26 يونيو بمناسبة هذا الحادث الأليم.