قتلى وجرحى اثر احتراق مصنع في كوريا الجنوبية

باكو، 24 يونيو، (أذرتاج)

لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون جراء حريق في مصنع لبطاريات الكوري الجنوبي.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة شينخوا للأنباء أن الحريق اندلع في الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي في المصنع الواقع في هواسونغ، جنوب العاصمة سيول.

وكان عضو فريق الإطفاء في مكان الحادث، قد قال للصحفيين من قبل "واحد وعشرون عاملا مفقودون حاليًا. نحن نخطط لتتبعهم باستخدام جهات الاتصال التي توفرها الشركة".

أضاف "ما زلنا غير قادرين على الدخول وتنفيذ عمليات الإنقاذ.. سنفعل ذلك بمجرد السيطرة على الحريق".