الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على بعض وسائل إعلام روسية

باكو، 24 يونيو، (أذرتاج)

حظر مجلس الاتحاد الأوروبي على بث أربعة وسائل إعلامية روسية على أراضيه.

أفادت وكالة اذرتاج ان القيود ستدخل حيز التنفيذ في 25 يونيو من عام 2024، بما في ذلك وكالة "ريا نوفوستي" وموقع "صوت أوروبا وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" و"إزفستيا".

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات لن تمنع هذه الوسائل الإعلامية المذكورة وموظفيها، من القيام بأنشطة غير إذاعية في الاتحاد الأوروبي، مثل الدراسات والمقابلات.