89 دولة تؤكد مشاركتها في الدورة الخامسة لمهرجان الألعاب العالمي للشعوب الرحل في كازاخستان

باكو، 24 يونيو (أذرتاج)

تستضيف كازاخستان الدورة الخامسة لمهرجان الألعاب العالمي للشعوب الرحل تحت شعار “التجمع في السهوب الكبرى”، بمشاركة أكثر من 2500 رياضي.

ومن المقرر انطلاق الحدث في الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر 2024 في أستانا عاصمة كازاخستان، وذلك احتفالًا بالتراث البدوي والروح الرياضية والتبادل الثقافي، وبينما تستعد كازاخستان لاستضافة هذا الحدث الاستثنائي، تتاح للمسافرين فرصة فريدة للانغماس في التقاليد الغنية والطاقة النابضة بالحياة لواحدة من أكثر مناطق العالم إثارة للاهتمام.

أكدت 89 دولة مشاركتها في هذا التظاهرة الرياضية العالمية.

وسوف تحتضن الدورة 21 رياضة تنافسية تقليدية، جزء منها الألعاب الكازاخية الشعبية والآخر أنواع رياضية شعبية للشعوب التركية الأخرى.

أدرج مهرجان الألعاب العالمي للشعوب الرحل في قائمة التراث غير المادي لليونسكو.