استمرار منتدى التعاون للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية في زنكيلان

باكو، 25 يونيو، (أذرتاج)

يستمر اليوم الثاني لمنتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية في مركز المؤتمرات في منطقة زنكيلان، والذي تنظمه وكالة دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية والمنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في اليوم الثاني للمنتدى الذي سيحضره حوالي 200 ممثل عن الجمعيات العامة، ستعقد حلقات نقاش حول موضوعي "العواقب البيئية لصناعة التعدين في أرمينيا" و"كوب29 وحركة التضامن من أجل عالم أخضر". كما سيتم قراءة "النداء التضامني للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية من أجل العالم الأخضر".

وثم سيتعرف ممثلو المنظمات غير الحكومية على مسجد زنكيلان.