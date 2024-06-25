وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان الاوضاع الإقليمية

باكو، 26 يونيو (أذرتاج)

خلال مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان في 25 يونيو، نوقشت العلاقات الثنائية واجري تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية.