الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يزور أذربيجان للمشاركة في كوب29

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

يخطط الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انتونيو غوتيرش في زيارة باكو للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في حوار اجراه معه النائب الأول للمدير العام لوكالة تاس الروسية للأنباء ميخائل غوسمان. قال غوتريش انه يحضر مؤتمرات كوب دوما. وزاد الأمين العام ان هذا المؤتمر سيكون لحظة انطلاق اعترافنا بتوجهنا الى الهاوية.

يجب الذكر ان كوب29 سيعقد في باكو في نوفمبر هذا العام.