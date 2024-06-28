المدير العام للإيسيسكو يلتقي رئيسة مؤسسة الثقافة والتراث التركي

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيدة أكتوتي رايمكولوفا، رئيسة مؤسسة الثقافة والتراث التركي، جرى خلاله بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو والمؤسسة في المجالات الثقافية، وخصوصا حفظ وتثمين التراث.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الجمعة (28 يونيو 2024)، في مدينة زامين بجمهورية أوزبكستان، على هامش الدورة الثانية لمهرجان المقام الموسيقي الدولي، الذي تعقده وزارة الثقافة الأوزبكية خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو الجاري، أكد الدكتور المالك أن الإيسيسكو تضع حفظ وتثمين التراث بقلب أولوياتها، في إطار رؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، لما لذلك من أهمية محورية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتم التأكيد على أهمية بناء تعاون كبير بين الإيسيسكو ومؤسسة الثقافة والتراث التركي، انطلاقا من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المنظمة ومنظمة الدول التركية في 13 من شهر يونيو الجاري، ومنها تنفيذ برامج لتدريب مجموعة من شباب وفتيات الدول الأعضاء بمنظمة الدول التركية، في مجالات الثقافة والتراث، إلى جانب الاتفاق على إقامة مؤتمرات وندوات في هذه الدول.