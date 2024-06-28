الولايات المتحدة تطلب من قطر التوسط في حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله

باكو، 29 يونيو، (اذرتاج)

طلبت الولايات المتحدة الامريكية من قطر المساعدة والتوسط في حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" ان قطر التي توسطت في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بشأن هدنة في قطاع غزة، تلقت طلبا من إدارة بايدن للمساعدة في تخفيف التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل على الحدود اللبنانية.