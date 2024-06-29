وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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بوتين ولوكاشينكو يجتمع في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا

بوتين ولوكاشينكو يجتمع في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا

باكو، 1 يوليو، (أذرتاج)

سيجتمع رئيسا روسيا وبيلاروس فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في أستانا يومي 3 و4 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية خلال زيارته الى مينسك.

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