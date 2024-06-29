الغزواني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

باكو، 1 يوليو، (أذرتاج)

ظهرت النتائج الجزئية المؤقتة لانتخابات الرئاسة الموريتانية المعلنة تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني على منافسيه وحصوله على قرابة 56 في المائة من الأصوات.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة "الجزيرة" التلفزيونية انه احتل المركز الثاني الناشط الحقوقي المعارض عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد بحصوله على 181 ألفا و246 صوتا أي 22,50 في المائة.

وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة على الصعيد الوطني تقترب من 55 في المائة، وفق أرقام اللجنة المستقلة للانتخابات.