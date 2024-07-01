من المخطط بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بيلاروس

باكو، 2 يوليو، (أذرتاج)

بنيت محطة الطاقة النووية الثانية في بيلاروس، فلن يكون هناك نقص في الكهرباء أبدا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "بيلتا" للأنباء أن هذه الكلمات قالها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو يوم 2 يوليو عندما تلقى تقريرين من رئيس الإدارة الرئاسية وسفير بيلاروس لدى روسيا.

وأضاف لوكاشينكو اننا "نفكر في بناء محطة الطاقة النووية الثانية ونعمل على هذا المشروع".

وأشار رئيس الدولة إلى أن الكهرباء ضروري ليس لتلبية الاحتياجات الصناعية أو المنزلية فقط. "نبني منازل كهربائية ونحن جادون في ذلك، ولدينا سيارات كهربائية. ليس لدينا تطور جيد فحسب، بل لدينا إنتاج جيد - وخاصة الحافلات وحافلات الترولي أيضا. هناك حاجة للكهرباء في كل مكان. وأكد الرئيس "لهذا السبب علينا أن نتطلع إلى الأمام".