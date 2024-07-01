استانا تستعد لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 2 يوليو (أذرتاج)

تستمر استعدادات لانعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون المزمع انعقادها في 3 و4 يوليو في استانا بكازاخستان.

أفادت أذرتاج ان القمة ستقام في صيغة "منظمة شنغهاي للتعاون + "، بحضور قادة 16 دولة وحكومة.

ويتوقع مشاركة وفود من المناطق المختلفة للقارة الاورواسية في القمة أيضا.

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ان مشاركي القمة سيناشدون المجتمع الدولي قبول مفهوم الامن الجديد والسعي الى انشاء بيئة اقتصادية عادلة وحماية نظافة الكوكب.

يجب الذكر ان قمة أستانا ستكرس لموضوع "تعزيز الحوار المتعدد الجوانب – التوصل الى سلام وتنمية مستدامة".

سيناقش قادة الدول الأعضاء في المنظمة المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني.

علاوة على ذلك، ستشهد القمة تبني قرار بشأن ضم بيلاروس الى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون.

سيبلور إعلان استانا موقف منظمة شنغهاي للتعاون من العديد من المسائل المهمة وسيقيّم نشاط المنظمة وسيحدد اتجاهات للمستقبل.

تم تشديد اجراءات الامن في بعض شوارع المدينة التي ستحتضن فعاليات القمة. تقوم بالطائرات العسكرية بجولات طيران تفتيشية فوق المدينة لضمان الامن الجوي.