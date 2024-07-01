إيطاليا تهتم باستيراد الطاقة الخضراء من أذربيجان

باكو، 2 يوليو (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع وزير البيئة وامن الطاقة الإيطالي جيلبيرتو بيكيتو فراتيني.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الطرفين ناقشا في اللقاء الجوانب الواسعة للتعاون في مجال الطاقة وكذلك خلال رئاسة أذربيجان كوب29 ورئاسة إيطاليا مجموعة السبع.

اشير الى المستوى الرفيع لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وإيطاليا وتطور علاقات التعاون. أكد الوزير الاذربيجاني ان الرئيس إلهام علييف يبدي أهمية للتطوير الشامل للعلاقات مع إيطاليا. قيل ان إيطاليا شريك تجاري رئيسي لأذربيجان. إن 30 مليار متر مكعب من أصل 37.9 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني المصدَّر الى الغاز حتى الآن نقل الى إيطاليا. حيث ان أذربيجان تأتي في قائمة البلدان الثلاث التي تزود إيطاليا بالغاز الطبيعي. من المتوقع ان يصل حجم الصادرات من الغاز الى إيطاليا في هذا العام الى 9.6 مليارات متر مكعب. اضيف ان توسعة إمكانيات خط انابيب "تاب" بحجم 1.2 مليار متر مكعب ابتداء من عام 2026 ستعزز التعاون بين البلدين في امن الطاقة ومسائل خفض مستوى الكربون.

كما تحدث الطرفان في اللقاء عن التعاون في تجهيز المحطة الكهروبائية بقوة 1280 ميغاوات الجاري انشاؤها حاليا بالتعاون مع شركة "آنسالدو اينيرجيا" والمحطات المبنية في الأراضي المحررة من الاحتلال. اعرب الجانب الإيطالي عن اهتمام بلاده باستيراد الطاقة الخضراء من أذربيجان عبر "ممر الطاقة الخضراء بين بحر الخزر والبحر الأسود وأوروبا".