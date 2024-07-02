وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أقاليم

مزارعون يخططون زراعة الموز والمانجو والافوكادو في استارا جنوب أذربيجان

باكو، 2 يوليو (أذرتاج)

الأفوكادو والمانجو و ماراكويا و ليم تاهيتي والجريفروت والبوميلو والبيتايا والبابايا والموز... هذه الفاكهة المستوردة إلى بلدنا من الخارج ستزرع منذ الآن وصاعدا في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أنه سيتم بناء حديقة فواكه على مساحة 130 هكتارًا من الأراضي في محافظة أستارا باستخدام قرض مسهل بقيمة مليون مانات خصصه صندوق تنمية ريادة الأعمال التابع لوزارة الاقتصاد. وفي إطار مشروع من مرحلتين، تم الانتهاء من عملية زراعة الأفوكادو في 45 هكتار من الأرض وبساتين النوع الجديد من الليمون في 10 هكتارات في قريتي شوفي ودجادي بمحافظة أستارا. وقبل أشهر قليلة زرعت أشجار الموز على مساحة 2 هكتار.

وقال صاحب المشروع فايق عثمانلي إنه زرع 3 أنواع من شتلات الموز، المقاومة للبرد في البستان. " نريد بناء مزارع كبيرة للموز إذا تم تكييف زراعتها في الهواء الطلق. على الرغم من زراعة الموز في الدفيئات الزراعية في أماكن مختلفة في أذربيجان، إلا أنه لم يتم إنشاء أي مزارع في الهواء الطلق. آمل أن تكون زراعتها ناجحة وأن نتمكن من توريد هذه المنتجات إلى السوق المحلية. ووفقا للتقديرات التقريبية، فإن السوق المحلية الداخلية تحتاج الى مزارع بمساحة اجمالية تبلغ 550 هكتارا. وأضاف: "إذا تكون هذه المساحات جاهزة فسيتم إيقاف استيراد الموز".

بفضل النظام الحديث المثبت في المزرعة، سيكون من الممكن حماية شتلات الموز والمانجو والأفوكادو المزروعة في الهواء الطلق من الصقيع.

سيتم زراعة فاكهة استوائية أخرى - البيتايا والبابايا - في ظروف الدفيئة. لقد بدأت بالفعل أعمال البناء، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، ومن ثم سيتم زرع الشتلات.

وأشار ف.عثمانلي إلى أن الدولة تدعم أيضًا إنشاء الحدائق وأنظمة حديثة واقتناء الآلات والمعدات.

ووفقا له، إذا نجح المشروع، فسيتم تقليل الاعتماد على استيراد الفواكه الاستوائية إلى الحد الأدنى، وبالتالي سيتم منع خروج العملة من البلد.

ويخطط صاحب المشروع للبدء في بيع وتصدير الفواكه من البساتين الجديدة العام المقبل.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

جولة إعلامية لمجموعة من الصحفيين المحليين الى محافظتي فضولي وخوجاوند
  • ٠٢.٠٧.٢٠٢٤ [١٢:٣٠]

جولة إعلامية لمجموعة من الصحفيين المحليين الى محافظتي فضولي وخوجاوند

استمرار منتدى التعاون للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية في زنكيلان
  • ٢٥‎.٠٦.٢٠٢٤ [١١:٠٣]

استمرار منتدى التعاون للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية في زنكيلان

تسليم أكثر من 230 طن من شرانق دود القز الطازجة
  • ٢٠.٠٦.٢٠٢٤ [١٦:٤٢]

تسليم أكثر من 230 طن من شرانق دود القز الطازجة

استكمال حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية
  • ٢٠.٠٦.٢٠٢٤ [١٥‎:٣٩]

استكمال حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية

حصاد 8ر14 في المائة من حقول الحبوب على نطاق البلد
  • ١٣.٠٦.٢٠٢٤ [١٧:٠٢]

حصاد 8ر14 في المائة من حقول الحبوب على نطاق البلد

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني
  • ١٢.٠٦.٢٠٢٤ [١٤:٤٥‎]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

حفل إطلاق فعاليات برنامج لنكران عاصمة الشباب للعالم التركي
  • ١١.٠٦.٢٠٢٤ [١٥‎:٥‎٤]

حفل إطلاق فعاليات برنامج لنكران عاصمة الشباب للعالم التركي

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2 في المائة في نخجوان
  • ١١.٠٦.٢٠٢٤ [١٥‎:٤١]

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2 في المائة في نخجوان

تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى – صور
  • ٠٧.٠٦.٢٠٢٤ [١٢:٣٦]

تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى – صور

وزير الطاقة يبحث مع المدير التنفيذي لشركة CESI التعاون في "ممر الطاقة الخضراء"

  • 02.07.2024 [20:33]

مزارعون يخططون زراعة الموز والمانجو والافوكادو في استارا جنوب أذربيجان

  • 02.07.2024 [19:50]

توقيع وثائق للتعاون مع شركة BYD الصينية

  • 02.07.2024 [19:16]

بحث آفاق التعاون مع البنك الوطني السويسري

  • 02.07.2024 [18:18]

بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وناتو

  • 02.07.2024 [18:08]

إيطاليا تهتم باستيراد الطاقة الخضراء من أذربيجان

  • 02.07.2024 [17:13]

استانا تستعد لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون

  • 02.07.2024 [17:12]

وزير الدفاع الأذربيجاني يزور بيلاروس

  • 02.07.2024 [15:54]

من المخطط بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بيلاروس

  • 02.07.2024 [15:51]

انطلاق ورشة العمل الإقليمية لميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في مسقط

  • 02.07.2024 [15:36]

جولة إعلامية لمجموعة من الصحفيين المحليين الى محافظتي فضولي وخوجاوند

  • 02.07.2024 [12:30]

العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر الحية في خوجالي المحررة

  • 02.07.2024 [11:11]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 02.07.2024 [11:00]

سعر نفط أذربيجان يتجاوز عن 90 دولارا

  • 02.07.2024 [10:57]

الرئيس إلهام علييف يحضر مراسم ابحار ناقلة "زنكيلان"

  • 02.07.2024 [10:43]

رئيس أذربيجان يتسلم أوراق اعتماد السفير الكندي

  • 01.07.2024 [21:00]

الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير جمهورية قيرغيزستان الجديد

  • 01.07.2024 [20:10]

كوريا الجنوبية تنشئ وزارة للسكان لمعالجة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان

  • 01.07.2024 [18:54]

الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الفليبيني الجديد

  • 01.07.2024 [18:34]

مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي 4 اتفاقيات بقيمة اجمالية تصل الى نحو 33 مليار دولار

  • 01.07.2024 [17:30]

شركات أذربيجانية تشارك في المنتدى الأول للنقل والتجارة والتصدير "الشمال والجنوب" في كازاخستان

  • 01.07.2024 [17:15]

اللجنتان الأذربيجانية والارمينية لترسيم الحدود بين الدولتين تستكملان العمل على مشروع نظام أساسي "حول النشاط المشترك بينهما"

  • 01.07.2024 [16:47]

الغزواني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

  • 01.07.2024 [13:30]

بوتين ولوكاشينكو يجتمع في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا

  • 01.07.2024 [11:07]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 01.07.2024 [10:44]

الحملة الدعائية في الانتخابات التشريعية المبكرة تبدأ في 9 أغسطس

  • 29.06.2024 [22:28]

أذربيجان تعلن بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة رسميا

  • 29.06.2024 [22:22]

انعقاد ملتقى الاعمال بين أذربيجان ومونتنغرو

  • 29.06.2024 [17:22]

رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى باكو

  • 29.06.2024 [16:08]

الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع إلى مداره

  • 29.06.2024 [16:00]

بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والمجر

  • 29.06.2024 [15:25]

أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك

  • 29.06.2024 [14:16]

مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام

  • 29.06.2024 [12:59]

بحث التعاون مع شركة مولدوفية

  • 29.06.2024 [12:39]

الولايات المتحدة تطلب من قطر التوسط في حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله

  • 29.06.2024 [11:36]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 29.06.2024 [11:19]

تغير أسعار النفط في البورصات الدولية

  • 29.06.2024 [11:15]

إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة

  • 28.06.2024 [20:19]

أذربيجان والمجر تبحثان آفاق تطوير التعاون العسكري بينهما

  • 28.06.2024 [20:12]

أذربيجان مدعوة للمشاركة في قمة وزراء خارجية الناتو في واشنطن

  • 28.06.2024 [20:03]

أذربيجان وقيرغزستان تنشئان صندوق التنمية المشترك

  • 28.06.2024 [19:31]

المدير العام للإيسيسكو يلتقي رئيسة مؤسسة الثقافة والتراث التركي

  • 28.06.2024 [19:30]

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يزور أذربيجان للمشاركة في كوب29

  • 28.06.2024 [19:19]

14 منطقة في السودان تواجه كارثة جوع غير مسبوقة

  • 28.06.2024 [19:03]

باكو تستضيف منتدى الاستثمارات في العام القادم

  • 28.06.2024 [18:44]

بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان.. وزير الثقافة الاذربيجاني يشارك بافتتاح مهرجان المقام الموسيقي في زامين

  • 28.06.2024 [18:03]

الرئيس إلهام علييف يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا واورواسيا

  • 28.06.2024 [16:02]

أذربيجان تحل البرلمان وتعلن اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في سبتمبر

  • 28.06.2024 [15:37]

إلتشين يوسوبوف: بدأ تشغيل 43 منشأة في خانكندي وخوجالي وأغداره

  • 28.06.2024 [14:55]

الوزير: مجمع أغدام الصناعي يحتل المرتبة الثانية على مستوى الدولة من حيث عدد الشركات المقيمة فيه

  • 28.06.2024 [14:52]

وزير الاقتصاد: انشاء ظروف جيدة لرواد الأعمال في أذربيجان

  • 28.06.2024 [14:52]

إلغاء الازدواج الضريبي بين أذربيجان وقيرغيزستان

  • 28.06.2024 [14:51]

عقد اجتماع بين الخبراء العسكريين من أذربيجان وصربيا

  • 28.06.2024 [14:50]

وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني يستقبل نظيره التشادي

  • 28.06.2024 [14:50]

وصول سفينتي الأسطول الروسي في بحر الخزر إلى باكو في زيارة ودية

  • 28.06.2024 [11:16]

العودة الكبرى: لاتشين تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 28.06.2024 [11:04]

زلزال بقوة 5 درجات في محافظة ليريك

  • 28.06.2024 [11:02]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني الى 89 دولار

  • 28.06.2024 [10:59]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 28.06.2024 [10:50]

جيهون بيراموف: ستبلغنا أنباء إيجابية عن اتفاق سلام قريبا

  • 28.06.2024 [09:58]

بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا

  • 28.06.2024 [09:49]

وزير كازاخستان: يمكن اكتشاف مناجم جديدة بقيمة 46 تريليون دولار في بلاده

  • 27.06.2024 [20:37]

وفد من وزراء الشؤون الاجتماعية يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو

  • 27.06.2024 [20:12]

رئيس السكك الحديد الأذربيجانية يبحث مع نظيريه الاوزبكي والطاجكي جلب احجام جديدة من الشحن الى الممر الأوسط

  • 27.06.2024 [19:34]

الناقلون الاذربيجانيون يحضرون الشحن مباشرة، لأول مرة من الصين بالشاحنات

  • 27.06.2024 [19:16]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وكيلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

  • 27.06.2024 [18:50]

وزير الخارجية الاذربيجاني يزور تمثال الزعيم الوطني في تبليسي

  • 27.06.2024 [16:04]

الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البنك الآسيوي للتنمية (محدث)

  • 27.06.2024 [15:52]

اختتام منتدى الإيسيسكو الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في باكو

  • 27.06.2024 [15:23]

انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "التضامن لأجل العالم الأخضر: من النفايات إلى القيمة من أجل مستقبل مستدام" في باكو

  • 27.06.2024 [12:28]

الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع أذربيجان وتركيا وجورجيا يعقد في تبليسي

  • 27.06.2024 [12:13]

وزير الخارجية الاذربيجاني يتوجه الى جورجيا في زيارة رسمية

  • 27.06.2024 [11:17]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 27.06.2024 [10:59]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 27.06.2024 [10:55]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الإيطالي والوفد المرافق له

  • 26.06.2024 [22:19]

المدير العام للإيسيسكو يعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من وزراء الشباب والرياضة

  • 26.06.2024 [21:35]

بحضور الرئيس إلهام علييف... أذربيجان تتسلم طائرة نقل عسكرية إيطالية الصنع من نوع C-27J Spartan

  • 26.06.2024 [21:33]

وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان الاوضاع الإقليمية

  • 26.06.2024 [00:16]

اختتام الحفل الافتتاحي للمنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في شوشا

  • 25.06.2024 [23:59]

بحث الوضع الحالي للتعاون القنصلي بين أذربيجان وروسيا وآفاق تطويره

  • 25.06.2024 [23:49]

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي

  • 25.06.2024 [23:47]

توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار وشركة VNG الألمانية

  • 25.06.2024 [23:44]

المدير العام للإيسيسكو يلتقي وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني في شوشا

  • 25.06.2024 [23:22]

اجتماع بين وزير الطوارئ الأذربيجاني وقائد القوات الجوية لقوات الدرك التركية

  • 25.06.2024 [17:11]

فريد قايبوف: مشاركة الشباب في المشاريع الكبيرة مهمة

  • 25.06.2024 [16:49]

المدير العام للإيسيسكو: سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع الشراكة مع أذربيجان

  • 25.06.2024 [14:44]

الاعفاء المتبادل من التأشيرة بين المغرب وأذربيجان يدخل حيز التنفيذ

  • 25.06.2024 [13:06]

استمرار منتدى التعاون للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية في زنكيلان

  • 25.06.2024 [11:03]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • 25.06.2024 [10:50]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 25.06.2024 [10:48]

بمقر الإيسيسكو.. إطلاق كتاب اليونسكو حول إرث اللغة العربية الثقافي على طرق الحرير

  • 24.06.2024 [17:42]

89 دولة تؤكد مشاركتها في الدورة الخامسة لمهرجان الألعاب العالمي للشعوب الرحل في كازاخستان

  • 24.06.2024 [17:39]

نائب رئيس الوزراء: كازاخستان تساهم في تطوير الممر الأوسط

  • 24.06.2024 [16:43]

تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان

  • 24.06.2024 [16:04]

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على بعض وسائل إعلام روسية

  • 24.06.2024 [16:04]

توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع "ECOLEAD" في خانكندي

  • 24.06.2024 [15:32]

تطهير مساحة 946 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي

  • 24.06.2024 [14:24]

مناقشة تداعيات تغير المناخ في الامن في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي

  • 24.06.2024 [13:05]

قتلى وجرحى اثر احتراق مصنع في كوريا الجنوبية

  • 24.06.2024 [12:18]

إبداع الشاعرة الأذربيجانية "مهستي كنجوي" على البوابة الأدبية الإيطالية

  • 24.06.2024 [12:04]