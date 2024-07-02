مزارعون يخططون زراعة الموز والمانجو والافوكادو في استارا جنوب أذربيجان

باكو، 2 يوليو (أذرتاج)

الأفوكادو والمانجو و ماراكويا و ليم تاهيتي والجريفروت والبوميلو والبيتايا والبابايا والموز... هذه الفاكهة المستوردة إلى بلدنا من الخارج ستزرع منذ الآن وصاعدا في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أنه سيتم بناء حديقة فواكه على مساحة 130 هكتارًا من الأراضي في محافظة أستارا باستخدام قرض مسهل بقيمة مليون مانات خصصه صندوق تنمية ريادة الأعمال التابع لوزارة الاقتصاد. وفي إطار مشروع من مرحلتين، تم الانتهاء من عملية زراعة الأفوكادو في 45 هكتار من الأرض وبساتين النوع الجديد من الليمون في 10 هكتارات في قريتي شوفي ودجادي بمحافظة أستارا. وقبل أشهر قليلة زرعت أشجار الموز على مساحة 2 هكتار.

وقال صاحب المشروع فايق عثمانلي إنه زرع 3 أنواع من شتلات الموز، المقاومة للبرد في البستان. " نريد بناء مزارع كبيرة للموز إذا تم تكييف زراعتها في الهواء الطلق. على الرغم من زراعة الموز في الدفيئات الزراعية في أماكن مختلفة في أذربيجان، إلا أنه لم يتم إنشاء أي مزارع في الهواء الطلق. آمل أن تكون زراعتها ناجحة وأن نتمكن من توريد هذه المنتجات إلى السوق المحلية. ووفقا للتقديرات التقريبية، فإن السوق المحلية الداخلية تحتاج الى مزارع بمساحة اجمالية تبلغ 550 هكتارا. وأضاف: "إذا تكون هذه المساحات جاهزة فسيتم إيقاف استيراد الموز".

بفضل النظام الحديث المثبت في المزرعة، سيكون من الممكن حماية شتلات الموز والمانجو والأفوكادو المزروعة في الهواء الطلق من الصقيع.

سيتم زراعة فاكهة استوائية أخرى - البيتايا والبابايا - في ظروف الدفيئة. لقد بدأت بالفعل أعمال البناء، ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، ومن ثم سيتم زرع الشتلات.

وأشار ف.عثمانلي إلى أن الدولة تدعم أيضًا إنشاء الحدائق وأنظمة حديثة واقتناء الآلات والمعدات.

ووفقا له، إذا نجح المشروع، فسيتم تقليل الاعتماد على استيراد الفواكه الاستوائية إلى الحد الأدنى، وبالتالي سيتم منع خروج العملة من البلد.

ويخطط صاحب المشروع للبدء في بيع وتصدير الفواكه من البساتين الجديدة العام المقبل.