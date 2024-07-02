وزير الطاقة يبحث مع المدير التنفيذي لشركة CESI التعاون في "ممر الطاقة الخضراء"

باكو، 2 يوليو (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف مع المدير التنفيذي لشركة CESI، على هامش زيارته الى إيطاليا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان المدير التنفيذي للشركة نيكولا ميلشيوتي تحدث في اللقاء عن نشاط الشركة الاستشارية الرائدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار في العالم مشيرا الى انها تقدم خدمات في أكثر من 70 بلدا في مجالات تخطيط بنية تحتية للنقل في الطاقة وتحديث الشبكة وفي الطاقة المتجددة.

أجريت في اللقاء مناقشات حول سير عملية دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية "لممر الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر" والتعاون لربط قوات الطاقة المتجددة بالشبكة. كما جرى الحديث عن أهمية روابط "الطاقة الخضراء" في ضمان امن الطاقة والانتقال الى الطاقة في جغرافية واسعة. قيل ان مبادرات "ممرات الطاقة الخضراء" تستعرض كإحدى أولويات جدول اعمال كوب29. وتم التوصل الى اتفاق حول تنظيم حدث مشترك في اطار كوب.

كذلك زار الوزير مختبر الشركة المذكورة وتفقد هنا أنواع اختبارات مختلفة هادفة لضمان كفاءة وأمانة الأنظمة الكهربائية.