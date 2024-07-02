غوتيريش: منظمة شنغهاي للتعاون لاعب مهم على الصعيد الدولي

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

تساهم منظمة شنغهاي للتعاون في الاستقرار الإقليمي وتلعب دورا مهما في العالم.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة صحفية أجرتها معه وكالة كازإنفورم الكازاخية للانباء في استانا.

وأضاف : "على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون لاعبا هاما على الساحة الدولية. إنها تسعى أيضاً إلى تعميق التكامل الاقتصادي والتعاون المتعدد الأوجه مع تعزيز الاستقرار الإقليمي."

وقال غوتيريش "إننا نواجه تحديات وجودية - من أزمة المناخ المتفاقمة وتصاعد الصراعات إلى أزمة زيادة تكلفة المعيشة العالمية، واتساع فجوة التفاوت، والاختلال التكنولوجي الكبير. هذا هو الوقت المناسب للوحدة والعمل معًا في مواجهة الخلافات المتزايدة.

إن حل المشاكل التي نواجهها يتطلب وجود مؤسسات دولية فعّالة، ترتكز على حقائق القرن الحادي والعشرين ويدعمها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. تلعب المنظمات الإقليمية دورًا رئيسيًا في تعزيز السلام والحفاظ عليه في مختلف أنحاء العالم. إن خبرتها وقدراتها على الاستجابة السريعة وأطر التعاون الراسخة تجعلها جهات لا بديل لها في منع نشوب الصراعات وبناء السلام."

يجب الذكر ان أنطونيو غوتيريش وصل الى كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.