شيكي الأذربيجانية تستعد لفعاليات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان "طريق الحرير" الدولي للموسيقى

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

تستعد مدينة شيكي الواقعة في شمال غربي أذربيجان استضافة فعاليات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان "طريق الحرير" الدولي للموسيق من 5 الى 7 يوليو.

أفادت أذرتاج أن المهرجان التقليدي ينظم من قبل وزارة الثقافة واتحاد الملحنين الأذربيجانيين والسلطة التنفيذية لمدينة شيكي.

خلال أيام المهرجان، سيتم تقديم برامج الحفلات الموسيقية المنوعة في شيكي، حيث تلتقي ثقافات مختلفة في قلب الطبيعة الساحرة، وتتألف من أمثلة مشرقة من فن الموسيقى الأذربيجاني والعالمي.

بالإضافة إلى الموسيقيين والفرق الموسيقية الأذربيجانية، سيقدم فنانون من البلدان المختلفة برنامجًا ممتعًا في المهرجان.

ستختتم فعاليات المهرجان في السابع من يوليو بإقامة الحفل الختامي المهيب.

يجب الذكر ان اليونسكو أدرجت في الدورة الثالثة والأربعين للجنة التراث العالمي، المنعقدة في باكو في 7 يوليو 2019، المركز التاريخي لمدينة شيكي، و قصر ملوك شيكي، في قائمتها للتراث العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان هذا العام يحتوي أيضًا على برنامج ثري. وستقام في الخامس من يوليو مراسم الافتتاح المهيب للمهرجان في المسرح الصيفي بمجمع "مارخال" في منطقة شيكي. وفي نفس اليوم، سيقدم عازفون من كازان التتارستانية و"ميلا ارت" الإندونيسية وفريق "حمداني" الغنائي.

في اليوم السادس من يوليو في المهرجان سيتعرف المشاركون مع متحف "أذ آبراو" ومعالم تاريخية للمدينة الى جانب إقامة حفلات موسيقية ويتذوقون بالاكلات الشعبية واكلات الشعوب الأخرى منها الهندية.

في اليوم الأخير من المهرجان سيقام حفل موسيقي لفرق تركيا وكازاخستان ، في مركز حيدر علييف بشيكي برعاية منظمة تركصوي. وسيختتم المهرجان فعالياته في المسرح الصيفي لمجمع مارخال بحفل موسيقي مهيب.

يشار إلى أن مهرجان "طريق الحرير" الدولي للموسيقى الذي يقام منذ عام 2010، لم ينظم في عامي 2020 و 2021 بسبب الوباء. أقيم المهرجان الحادي عشر العام الماضي في 7-9 يوليو.