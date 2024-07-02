مجلس الدوما يعتمد بيانا بشأن تعليق المشاركة في أعمال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

اعتمد مجلس الدوما، في جلسته العامة، بيانا بشأن تعليق مشاركة وفد الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، في أعمال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

وسيتم إرسال الوثيقة، من بين أمور أخرى، إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمم المتحدة.

وقال المجلس في بيان له: "يعتبر أعضاء مجلس الشيوخ ونواب مجلس الدوما في روسيا، أنه من المبرر والمنطقي تعليق مشاركة وفد الجمعية الفيدرالية الروسية، في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك (تعليق) دفع مساهمات الاتحاد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتنص الوثيقة على أنه "خلال فترة تعليق المشاركة، فإن أي إجراءات لإحداث تغييرات، على النظام الداخلي للجمعية، بهدف الإضرار بالوفد الروسي، ستعتبر باطلة من الناحية القانونية".

واعتمد مجلس الاتحاد، في جلسته العامة بياناً من الجمعية الاتحادية بشأن تعليق مشاركة الوفد الروسي، في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسداد الاشتراكات في ميزانيتها. وقال المجلس في بيانه: "علينا أن نعترف أنه في ظل الظروف الحالية استنفدت تماماً إمكانيات مواصلة الحوار البناء في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "، وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، يعتبر أعضاء مجلس الشيوخ ونواب مجلس الدوما في روسيا، أن من المبرر والمنطقي تعليق مشاركة وفد الجمعية الفيدرالية الروسية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك (تعليق) دفع مساهمات الحكومة الروسية، في ميزانية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، حسبما أفادت الوكالة.