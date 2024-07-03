الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، حيث تضمن التشكيل الجديد تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية.