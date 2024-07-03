زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان

باكو، 4 يونيو، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليابان، دون تحذيرات من وقوع موجات تسونامي.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن عمق الزلزال كان في 50 كم من محافظة جيبا. ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار على الفور.