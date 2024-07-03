استانا تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 4 يوليو، (اذرتاج)

انطلقت فعاليات اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة كازاخستان في استانا.

أفادت وكالة اذرتاج ان القمة تعقد لأول مرة بتنسيق "منظمة شنغهاي للتعاون +". وتضم المنظمة حاليا 9 دول أعضاء (كازاخستان، الصين، روسيا، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، باكستان، الهند، إيران) و3 دول مراقبة (أفغانستان، منغوليا، بيلاروس) و14 شريك حوار (أذربيجان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، أرمينيا، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، المملكة العربية السعودية، سريلانكا).

كما شارك في هذا الحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء عدد من المنظمات الدولية الأخرى.

ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في الاتحاد بمبادئ حسن الجوار والوحدة.