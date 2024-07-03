تبني إعلان أستانا لمنظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

تم تبني إعلان أستانا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقامة برئاسة جمهورية كازاخستان.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يحضر الحدث المقام في موضوع "تعزيز الحوار المتعدد الجوانب – نحو السلام والتنمية المستدامة".

يجب الذكر ان كازاخستان تتولى رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون منذ يوليو عام 2023. ستتولى الصين رئاسة المنظمة بعد اختتام قمة أستانا.