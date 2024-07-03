الصين تتسلم من كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

تسلمت الصين من كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون. ستعقد القمة التالية للمنظمة في الصين في العام القادم.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في إعلان أستانا، الصادر في عاصمة كازاخستان عن مجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون.

واختتمت رئاسة كازاخستان للمنظمة في قمة أستانا. خلال رئاستها، التي استمرت سنة واحدة، وأقيمت خلالها أكثر من 150 حدث في إطار المنظمة شمل جوانب مختلفة للتعاون.

تم التوقيع على 25 وثيقة في قمة المنظمة اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج ان القمة عقدت لأول مرة بتنسيق "منظمة شنغهاي للتعاون +". وتضم المنظمة 9 دول أعضاء (كازاخستان، الصين، روسيا، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، باكستان، الهند، إيران وبيلاروس) و3 دول مراقبة (أفغانستان، منغوليا، بيلاروس) و14 شريك حوار (أذربيجان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، أرمينيا، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، المملكة العربية السعودية، سريلانكا).

كما شارك في هذا الحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء عدد من المنظمات الدولية الأخرى.