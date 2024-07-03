رئيسة مقدونيا الشمالية مدعوة لحضور مؤتمر "كوب-29" بباكو

باكو، 4 يوليو، (أذرتاج)

استقبلت رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا سفير أذربيجان لدى البلد كامل خاسييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن السفير سلم رئيسةَ مقدونيا الشمالية رسالة دعوة بعث بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن تنفيذ القضايا المدرجة على جدول الأعمال في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.