انعقاد اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في استانا

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

ينعقد في أستانا عاصمة كازاخستان اجتماع في صيغة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في اطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

أفادت أذرتاج ان الاجتماع يحضره قادة دول وحكومات كازاخستان وأذربيجان والهند وايران والصين وقيرغزيستان وباكستان وروسيا وطاجكستان واوزبكستان وبيلاروس ومنغوليا وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وتركيا وتركمانستان وكذلك رؤساء المنظمات الدولية.

سبقه اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.