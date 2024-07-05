رئيس أذربيجان: سنواصل العمل مع منظمة شنغهاي للتعاون في تحضيرات كوب29

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

لن ندخر جهدا في انشاء جسر بين البلدان المتطورة والنامية في اطار كوب29 بباكو وسنسعى الى التوصل الى اتفاق سيتماشى مع مصالح قانونية للبلدان النامية.

أفادت أذرتاج ان هذا الفكر قاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع بصيغة منظمة شنغهاي للتعاون بلس في استانا عاصمة كازاخستان في 4 يوليو.

وأضاف الرئيس ان احدى أولويات أذربيجان هي دعم الدول الجذرية الصغيرة النامية التي تواجه الخطورة الوجودية بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ. وتقدمت أذربيجان بمبادرة انشاء صندوق دعم فني خاص للدول الجذرية النامية.

وقال الرئيس "إننا سنواصل العمل مع منظمة شنغهاي للتعاون في مجال تحضيرات لتنظيم كوب29 وهو اكبر حدث دولي في العالم."