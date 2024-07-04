انطلاق الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في ايران

باكو، 5 يوليو، (اذرتاج)

بدأت مراكز الاقتراع في إيران باستقبال الناخبين بعد أن فتحت أبوابها الجمعة في إطار الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية.

أفادت وكالة اذرتاج ان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي ادلى بصوته مع فتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وفي الدورة الثانية من انتخابات، يتواجه فيها المرشّح الإصلاحي ووزير الصحة السابق مسعود بيزشكيان (69 عاما) وممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي المفاوض سعيد جليلي (58 عاما).

وجرت الدورة الأولى للانتخابات في 28 يونيو.