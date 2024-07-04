عسل نبات السوس لمنطقة ساعاتلي متميز بخصائصه العلاجية وقلة السكر فيه

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

يستمر استخراج العسل في منطقة ميل موقان وسط جمهورية أذربيجان. يتوقع النحالون استخراج حوالي ألفي طن من العسل من 80 عائلة نحل في منطقة غنية بنبات السوس (عرقسوس).

افاد مراسل أذرتاج ان المزرعة المذكورة تقع وسط منطقة غنية بنبات السوس بمساحتها البالغة 70 هكتار في قرية "سمادا كند" احدى القرى النائية لمحافظة ساعاتلي. وهذا يعني رحيق كثير للنحل.

وإحترام محمدوف، ساكن محافظة ساعتلي، ذو الخبرة الكبيرة في مجال تربية النحل يأمل في استخراج محصول كثير في هذا العام. ويقول النحال ان مزرعة نبات السوس ازدهرت كثيرا وهذا يسمح للنحل بجمع كمية كثيرة من الرحيق.

وأضاف ان مزرعته التي تقع على أحضان غابات توقاي توشك على استخراج عسل الزهور او عسل شهر مايو. وزاد انهم بدأوا استخراج عسل السوس منذ يومين. يمكن استخراج 30 كغ من العسل من كل عائلة نحل.

يتم تربية عائلات من النحل من نوع "كارنيكا" و"القوقاز البني" و"باكفاس". وهذه الأنواع من النحل تتحمل البرد جيدا وانتاجها كثير.

قال المحاور ان مزارع نبات السوس كانت العام الماضي قليلة المحاصيل بسبب هجوم اسراب الجراد المغربي. لكن هذه السنة تشهد الزهور الكثيرة في المزرعة.

يحظى عسل السوس بطلب كثير في السوق بسبب قلة نسبة السكر فيه. مثلا بلغ شهرته الى اليابان أيضا. قبل الجائحة، كان اليابانيون يشترون منا العسل في كل سنة.